De Luca: “C’è un clima di pericoloso rilassamento generale”

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha parlato ai cittadini nel suo consueto appuntamento social del venerdì.

“C’è un clima di pericoloso rilassamento generale. Bisogna dire ai cittadini che se continua la sottovalutazione rischiamo di farci male. E perdiamo i risultati ottenuti con mesi di sacrifici». Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare dell’emergenza Coronavirus dalla sua tribuna settimanale sui social. «Dal 19 al 26 giugno ci sono stati zero contagi in Campania – ha detto il presidente della giunta regionale – poi a tre settimane dall’apertura totale della mobilità da altre regioni e Paesi stranieri abbiamo avuto un progressivo aumento di contagi. Con una crescita che ha portato a 208 contagi su scala regionale nell’ultimo mese. Novantuno sono la risultante dello screening a Mondragone, dove c’era focolaio nella comunità rumena e bulgara. Gli altri casi sono piccoli focolai determinati nella quasi totalità da origine esterna dalla Campania. La maggior parte causata da persone di origine straniera. Questi focolai di importazione hanno causato problemi alla popolazione locale, come successo nella provincia di Salerno. Per ora l’Rt (la trasmissione del contagio) è ancora sotto l’1. Siamo a 0,9».

«Sapevamo che sarebbe successo con l’apertura delle frontiere, possiamo convivere con questo problema, ma i cittadini devono essere responsabili e avere comportamenti rigorosi. Altrimenti ci faremo male – insiste De Luca – siccome il sistema dei controlli in Italia non è un modello di efficienza, è evidente che l’unica arma di difesa sono i comportamenti dei singoli. E bisogna usare la mascherina nei luoghi chiusi e quando ci sono diverse persone. Credo che bisogna puntare a misure drastiche. Come fermare i mezzi quando c’è gente che sui bus, sui treni o sui traghetti non ha la mascherina. Se in un negozio si trovano persone senza Dpi, quell’esercizio commerciale va chiuso subito».

Sui cluster in alcune località turistiche, De Luca aggiunge: «Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, soprattutto perché ci sono località turistiche di rilievo mondiale – dice il governatore – e non possiamo permetterci passi falsi». In vista dell’apertura del nuovo anno scolastico in Campania, la Regione è pronta a uno screening sierologico su tutti gli operatori.”

