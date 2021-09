Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta social del venerdì.

“C’è una buona tenuta, non registriamo ingolfamento nelle strutture ospedaliere, dobbiamo avere fiducia per il futuro e sarà tanto più grande quanto più ci impegneremo in questi due mesi in uno sforzo conclusivo nella campagna di vaccinazione”.

