De Luca: “Chi è senza mascherina va sanzionato, credo ci siano le condizioni per gli allenamenti del Napoli”

Come ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto la conferenza dove illustra le prossime novità.

“Ogni due settimane ci sarà la verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze con le decisioni di allentamento delle misure. Dato che se riemerge il contagio si deve avere la capacità di intervenire immediatamente.

In Campania tutto è partito da tre persone che sono rientrate dal Nord. Da lì è partita la catena ed io ho il terrore di tornare in quel periodo.

Dobbiamo essere consapevoli che un problema c’è e si deve vivere la vita pubblica con la preoccupazione che chi ci è vicino può essere portatore sano. Questo per impedire ulteriori contagi.

Ciò può permettere una fase 2 con allentamenti e con minori misure restrittive, ma se non ci sono comportamenti responsabili il rischio è dietro l’angolo. Si deve essere consapevoli dell’obbligo di indossare sempre le mascherine fuori casa ed è indispensabile.

Abbiamo già preso provvedimenti che servono a limitare la mobilità. Abbiamo scelto solo due fasce orarie per passeggiare per non avere una mobilità diffusa su 24 ore. E questo non determina un maggiore affollamento, l’abbiamo verificato. Sarebbe peggio se decidessimo di muoverci sempre, ad ogni orario. La Regione Campania ha fatto un lavoro immane per inviare un kit di 2 mascherine ai cittadini. Abbiamo prodotto noi 4,5 milioni di mascherine e messo in produzione 1.250.000 mascherine per i bambini. Una iniziativa unica in Italia.

Chi non indossa la mascherina è una bestia. Da oggi, lo dico alle famiglie e ai sindaci, bisogna rispettare l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso delle mascherine. Alcuni sindaci ci hanno segnalato situazioni d’emergenza, altri invece se ne infischiano e questo non può accadere. Noi interverremo sulle forze dell’ordine, chi è senza mascherina va sanzionato. Punto. E’ semplice.

E’ consentita l’attività motoria individuale ma non si può fare la corsa. Io capisco che sia una limitazione. Ma è capitato di trovare gente a fare footing in mezzo a famiglie e bambini e questo non è possibile. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età, andavano a corriere senza mascherina, in mezzo a bambini e famiglie. Questi andrebbero arrestati.

Ora potete passeggiare, anche veloce, ma non correre. Poi dal 18 maggio si potrà consentire la corsa senza mascherine, ma in aree adibite perché non è tollerabile vedere gente che spruzza goccioline di sudore e di saliva in mezzo alle famiglie.

Chiedo ai Sindaci di segnalare alla Regione o alle ASL chi rientra in Campania dal nord. devono essere sottoposti a tamponi e controlli.

Distanziamento di un metro? Sui mezzi di trasporto come si fa? Proveremo a fare ingressi scaglionati negli uffici per evitare affollamenti sugli autobus e sui treni, ma è un problema estremamente delicato. A maggio ragione sui mezzi di trasporto l’uso delle mascherine è obbligatorio, anzi mettetene tre.

Scuola? Non possiamo dire che a settembre dobbiamo evitare classe pollaio con 35 bambini. Ho chiesto al ministro della pubblica istruzione di valutare nuove assunzioni altrimenti diventa illusorio non avere classi con 30-35 bambini.

Il concorso bandito per 10.000 posti prima della pandemia non è stato dimenticato. Mancano gli ultimi 20 concorrenti a causa di un ricorso e pensiamo che nel prossimo mese potrebbe scattare l’assunzione per 3.000 giovani.

De Laurentiis mi ha mandato una lettera per una ripresa di lavoro che a me sembra davvero interessante. Mi ha scritto che possono fare allenamenti con le giuste misure di sicurezza con distanziamento e a fasce orarie grazie anche ai tre campi di cui dispongono a castel Volturno. Gli ho detto che avremmo valutato con grande serietà con la task force sanitaria ma sono convinto che sia ragionevole consentire gli allenamenti della squadra del Napoli”.

Il Governatore della Regione Campania ha poi parlato delle iniziative portate avanti per far pervenire i contributi alle aziende che hanno fatto richiesta e ha annunciato un bonus per i mesi di aprile e maggio per portare le pensioni minimi e sociali a mille euro.

Previsti inoltre bandi per i contributi ai canoni di affitto delle abitazioni principali e per le famiglie.

Previsti contributi per gli studenti universitari che hanno sostenuto spese per l’acquisto di strumenti per la didattica a distanza.

