De Luca: “Con 800 positivi al giorno faremo un nuovo lockdown in Campania”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del venerdì.

“A 800 positivi al giorno faremo lockdown in Campania. Stiamo lavorando per non prendere decisioni drastiche e per avere più posti liberi per i ricoveri in terapia intensiva. Chi non ha sintomi deve tornare a casa”.

A DIFESA DELLA CAMPANIA – “C’è un’aggressione mediatica contro la Campania. Tutte idiozie le notizie sul bavaglio ai giornalisti sul fronte ospedaliero. Non bisogna dare la sensazione che esista solo il Cotugno, altrimenti tutti si riversano lì. Se si presentano centinaia di persone senza prenotazione per il tampone è ovvio che si crei un problema, ma non esistono tempi d’attesa di 10 giorni”.

TAMPONI E PERSONALE – “Continueremo a fare 10mila tamponi al giorno, ma ci sarà il problema del personale, servono persone per gestire l’isolamento domiciliare e fare i controlli. Rispetto alla popolazione della Campania siamo quelli che hanno il minor numero di unità lavorative nel settore sanitario, specie se ci paragoniamo a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Noi ogni giorno facciamo un miracolo, lo dico per spiegarlo a chi fa aggressione mediatica contro la Campania”.

