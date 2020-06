De Luca: “Dal 22 giugno sarà facoltativo l’uso della mascherina all’aperto. Oggi sarò al San Paolo per l’allenamento del Napoli”

Nel suo consueto appuntamento del venerdì, il presidente della Regione Campania ha parlato in diretta su Facebook.

“Da Roma ci arriva un quadro di grande confusione, che ci convince della necessità di prepararci a risolvere da soli i nostri problemi. Si stanno preparando gli Stati Generali sull’economia. Siamo entrati nella società digitale. In 10 giorni si fa un Concilio ecumenico… Avremo motivo di grande consolazione dopo questa sorta di concilio di Nicea. Riceveremo tanta semplificazione”.

“Si sta consumando nel frattempo uno scandalo istituzionale di proporzioni enormi: la decisione su quando consentire il voto nelle Regioni e nei comuni. Quando fare il referendum. Siamo alla più totale irresponsabilità. In altri paesi civili ci sarebbe stata una rivolta. I presidenti delle regioni avevano chiesto il voto l’ultima settimana di luglio, per stare tranquilli per l’inizio dell’anno scolastico. Si apre tutto, ma non la scuola.”

“La verità è che hanno paura di andare a votare, I 5s, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Il governo non dice niente. Qualunque persona razionale capisce che ci dovremmo concentrare su scuola e vaccinazioni. Immaginabile chiudere le scuole appena aperte, per riaprirle e richiuderle per i referendum, a settembre.

Il livello di irresponsabilità e di cialtroneria di tutte le componenti del governo italiano è al massimo. Una vergogna istituzionale. Nessuno dà una motivazione. Una vergogna. Il governo se ne infischia della scuola, preparatevi alla consumazione di questo delitto. Non si sa nulla. Come comincia l’anno scolastico? Finirà come sempre: faremo finta di fissare regole che non potremo rispettare. Da roma arriva un atto di totale disprezzo totale per le famiglie, e per gli elettori”.

“Oggi sarò al San Paolo per l’ultimo allenamento del Napoli prima della ripresa della stagione”.

“Ora, dovrei spiegarvi R0 ma basta con queste pippe, ma lasciamo stare. Abbiamo l’indice di contagio più basso d’Italia. Una situazione che ci consente di fare aperture molto ampie. Dal 22 giugno renderemo facoltativo l’uso della mascherina all’esterno. Resterà obbligatorio l’uso nei luoghi chiusi e nei locali privi d’areazione e dove vi saranno assembramenti. Facoltativo significa che è sempre meglio usarla. Io credo che sia un motivo ragionevole di prudenza anche quando non sarà obbligatorio.”

“Per quanto riguarda la movida manteniamo il limite delle 22 di sera per la vendita di alcolici d’asporto. Manteniamo questo limite per il bene dei nostri ragazzi. Non voglio vedere bambini di 15 anni in coma etilico negli ospedali.”

