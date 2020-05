De Luca: “Ecco le linee guida per ristoranti e attività commerciali”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in diretta Facebook a proposito delle riaperture commerciali.

“Oggi – dice il governatore – arriveranno le linee guida dello Stato. La Regione ne prenderà di proprie per ristorazione e attività balneari. Il distanziamento di 2 metri nei piccoli ristoranti vuol dire non farli aprire. Queste linee guida che arrivano oggi le valuteremo nella serata, credo che i ristoratori non avranno tempo per prepararsi. Penso sia necessario aprire tutto giovedì. Non lunedì”.

“Vogliamo puntare a una distanza di un metro tra clienti, ma per averla stiamo elaborando un protocollo di sicurezza con pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro, in plexiglass, vetro o plastica, purché materiale non poroso. Il nostro obiettivo è riaprire tutto ma per sempre”.

“Partono barbieri, parrucchieri, centri di estetica con parametri nazionali. Vogliamo riavviare il tennis. Per le spiagge avremo incontri nei prossimi giorni per avere misure anche qui più flessibili”.

