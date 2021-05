De Luca: “Finale straordinario del Napoli. Champions rilancerebbe l’immagine della Regione”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla del Napoli durante la sua consueta diretta sui social.

“Un grande in bocca al lupo al Napoli che sta facendo un finale di campionato incredibile con un gioco straordinario. Non aggiungo altro, mi auguro che la conclusione di questo campionato dia soddisfazione al Napoli e ai tifosi per gli obiettivi futuri. Sono impegni sportivi che aiutano a rilanciare l’immagine della Regione sul piano nazionale e internazionale se avremo la Champions League”.

