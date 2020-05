De Luca: “Il Governo deve dare indicazioni e prendersi responsabilità”

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha criticato alcune scelte del Ministro della Salute Roberto Speranza, critiche riportate dal “Corriere della Sera”.



Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non le manda a dire.

Non è il suo stile. Ritiene le scelte del governo un esempio dell’italico gioco politico dello «scaricabarile» e chiede al ministro della Salute Roberto Speranza dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte di assumersi le loro responsabilità.

“Riteniamo che il ministero della Salute abbia il dovere di dettare linee guida per garantire le condizioni di base prioritarie per la sicurezza dei cittadini. Questo punto non è stato accettato e non abbiamo firmato.

Mi preoccuperei oggi di scongiurare la responsabilità penale per gli imprenditori in caso di contagio dei dipendenti.

Mi preoccuperei di fare una sburocratizzazione radicale del Paese.

Ma se i presupposti sono 21 indicatori sanitari da mandare a Roma ogni settimana — una cosa demenziale, che ripropone di nuovo la centralizzazione — allora davvero non andremo lontano”.

