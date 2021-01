De Luca: “In Campania ci sarà una card per chi è vaccinato”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha anticipato che chi si sarà vaccinato avrà una card apposita.

Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, riprese da Sky TG24:

“Aspetteremo per capire come è la situazione l’ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive; per adesso prudenza massima su tutto, scuole, trasporti e tutto il resto. La scelta di fare il vaccino è stato un gesto per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane.



La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo. Sul retro c’è un chip e ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare al cinema, al ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati.

In Campania dobbiamo somministrare 4 milioni e 200mila vaccini per avere un risultato apprezzabile; siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo, vuol dire che dobbiamo fare 8 milioni e 400mila vaccini. Questo è uno sforzo gigantesco che richiederà in Campania capacità e tenacia assoluta.”

Comments

comments