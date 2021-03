De Luca: “In Campania la situazione è molto delicata. Regione con più alto rischio di diffusione del contagio””

Così ha parlato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

“La situazione della Campania è delicata. Resta qualche piccola area di irresponsabilità, nonostante siamo in zona rossa. L’indice Rt della scorsa settimana è dell’1,65%. Dobbiamo stare attenti. Siamo la regione più a rischio di diffusione del contagio, a causa dell’alta densità abitativa, soprattutto con queste nuove varianti. Non possiamo scherzare e quello che dobbiamo decidere, dobbiamo deciderlo. Perchè bisogna difendere la vita. Abbiamo un alto numero di sintomatici. Stiamo reggendo con le terapie intensive e le degenze in area medica. Non abbiamo chiuso altri reparti per accogliere pazienti Covid. Stiamo cercando di resistere, fino alla fine. Per le terapie intensiva siamo al 27% come percentuale di occupazione. La soglia critica è al 30%. Se andiamo oltre, fino ad arrivare al 35%, saremo costretti a chiudere altri reparti. Abbiamo oggi in Campania anche qualche ragazzo tra i 16 e i 18 anni in terapia intensiva. Quando abbiamo deciso che da noi non si va nelle seconde case, è perchè la situazione è delicata. Qualsiasi spostamento in più, rappresenta un rischio per il contagio, soprattutto nella settimana di Pasqua“.

Il Governatore ha fatto anche il punto della situazione sulla campagna vaccinale: “Oggi abbiamo chiuso la questione Astrazeneca. Riparte anche in Campania la campagna di vaccinazione. Noi abbiamo già vaccinato 140mila persone con questo vaccino e non abbiamo avuto effetti di particolare rilievo. Bisogna procedere, usando la ragione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, abbiamo vaccinato con la prima dose 633mila cittadini. E’ già un dato rilevante. C’è già una forma di barriera che copre al 50%, ma copre. Tutto il personale sanitario ha completato anche la seconda dose, risultato strategico per il sistema ospedaliero. Per gli over 80 in 63mila hanno ricevuto anche la seconda dose. Se ci sarà un vaccino per i giovani, daremo priorità al mondo della scuola, perchè capiamo benissimo che tenere le scuole chiuse è un grosso problema. Faremo il possibile, ma abbiamo il dovere di garantire la vita. Ora bisogna proseguire a completare la vaccinazione per gli ultraottantenni che non potevano recarsi presso i centri vaccinali. Per alcune categorie di pazienti fragili, contiamo sulla collaborazione dei medici di famiglia, per consentirci di vaccinare in tempi rapidi“.

De Luca è tornato anche sulla giornata nazionale della memoria per le vittime del Covid-19: “Quella di ieri è stata una giornata triste, nel ricordo delle vittime del Covid nel nostro Paese. In queste settimane stiamo rivivendo immagini drammatiche, già viste. La cosa da difendere, prima di tutto, è la vita. La cosa principale da decidere un anno fa era organizzarsi per produrre vaccini in Italia. E’ stato un grave errore. Adesso pare stiamo capendo che quando si è in guerra bisogna correre ed evitare formalismi. Ho visto che per i vaccini il Governo sta pensando a testimonial famosi per dare fiducia ai cittadini. Spero che non saranno sottoposti ad una campagna di sciacallagio mediatico, come accadde quando feci la stessa cosa io“.

Comments

comments