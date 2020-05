De Luca: “La Campania è entrata nella fase che porta alla normalità”

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in un breve video messaggio ha fatto il punto sulla Fase2.

“Eravamo preoccupati per i rientri dal Nord in Campania. Per fortuna la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto problemi particolari.

Dai controlli fatti su 2mila persone abbiamo avuto ieri 15 persone che avevano la temperatura superiore a 37.5 gradi, abbiamo fatto 320 test rapidi per avere un primo screening, abbiamo fatto poi le verifiche con 19 tamponi con situazioni che sembravano delicate, ad oggi 17 sono negativi ed aspettiamo i risultati di altri 2 tamponi. Alle Asl abbiamo registrato già 600 persone che sono adesso in isolamento”.

De Luca ha poi ribadito che i controlli continueranno nelle stazioni ferroviarie Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Per le autostrade ai caselli di Napoli Nord, Caserta Nord-Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Caianello. Ai caselli di Avellino est-ovest, Baiano, Benevento, Mercato Sanseverino. Ai caselli di Grottaminardia, Lacedonia, oltre all’aeroporto di Capodichino.

“Da Lunedì saranno consentiti gli ingressi alle isole, ci prepariamo ai massimi controlli per quelli che arriveranno ad Ischia, Procida e Capri. A Castelvolturno abbiamo dato indicazione all’Asl di moltiplicare i controlli sui migranti che sono andati a lavorare, migranti che già erano sul territorio e non nuovi arrivi.

Approfitto per ricordare che in Campania l’uso della mascherina è obbligatorio. Vi prego di rispettare queste regole”.

De Luca ha poi annunciato il mandato di pagamento dei contributi alle microimprese e professioni che verranno accreditati sui conti correnti bancari nell’arco di 24-48 ore. Inoltre già a partire da questa settimana sono in programma una serie di incontri con tutte le categorie e ordini professionali per valutare le azioni da intraprendere con la ripresa delle attività.

“Per quanto riguarda il mondo del commercio, artigianato, parrucchieri, estetisti , la competenza è del Governo nazionale, noi ne approfittiamo per avere incontri di approfondimento per dare poi indicazioni anche al Governo.

La Campania ormai è verso la normalità, verso la ripresa.

Ma bisogna fare tutto un passo alla volta, in maniera ordinata, l’obiettivo è favorire la ripresa ma facendo in modo di non dover chiudere tra due settimane.

Grande apertura, vicinanza a tutti ma facendo in modo che le cose che apriamo non dovremo chiudere tra due settimane. Guardiamo con fiducia alle settimane che abbiamo d’avanti”.

