De Luca: “La distribuzione del vaccino è stata penalizzante per la Campania”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

“Per il contratto per la fornitura del vaccino Sputnik, si ringrazia l’Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia la consueta diretta social del venerdì e ufficializza l’acquisto delle dosi russe.

“Questa Italia è impazzita letteralmente. E tutte le fandonie su De Luca? Il continuo come stai? Per un intervento chirurgico che avrei fatto a Peschiera del Garda, poi in Basilicata. Assurdo, con tutte le eccellenze mediche che abbiamo in Campania… Chiarisco ai miei concittadini che il sottoscritto gode di ottima salute. Andrebbero iniettati due tipi di vaccini: uno per le persone perbene ed uno per i portaseccia”, ha sottolineato De Luca.

De Luca ha ovviamente parlato anche della situazione vaccini in Campania: “L’Italia doveva essere autonoma nella produzione dei vaccini, lo Stato non le regioni. La distribuzione del vaccino è stata penalizzante per la Campania, perché c’è stato un mercato nero della somministrazione vaccinale, abbiamo confronti davvero avvilenti rispetto ai vaccini arrivati in altre regioni. Dal punto di vista della distribuzione un vero e proprio disastro. Prego l’equità anche per la nostra regione in aprile. La certezza delle forniture? Era compito dello Stato italiano, non delle regioni, ripeto. La Campania ha 15mila dipendenti in meno in proporzione alle popolazioni che hanno meno abitante. Caos di categorie? Determinato da un’indicazione venuta da Roma attraverso espressioni generiche. Ci sono categorie professionali che non sono state prese in considerazione, nonostante i rischi a cui vanno in contro. Poi si è agito per fasce di età, meglio. Ma la confusione iniziale è determinata dallo Stato, non dalle Regioni”.

