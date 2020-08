De Luca: “Ordinanza non rispettata, ci saranno controlli per chi rientra”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato dell’aumento dei casi di Coronavirus di questi ultimi giorni, ponendo l’accento sull’ordinanza non rispettata.

A seguire le sue parole in merito:

“Due i motivi per l’aumento dei contagi da Coronavirus: rilassamento generale e non rispetto delle norme di sicurezza, con assembramenti di giovani. C’è stata una diminuzione dell’età media dei contagiati a 30 anni; la seconda ragione, per me, è stata l’apertura in entrata ed in uscita delle frontiere senza controlli. Questa scelta per me ha penalizzato il paese e per questo la Campania, già dal 12 agosto, ha previsto un’ordinanza che prevede tamponi ed isolamento per 14 giorni o comunque fino a quando si è a conoscenza del risultato del tampone.

Sconcertante che alcune regioni del Nord non hanno previsto che per i loro cittadini non hanno previsto il tampone o l’isolamento per 14 giorni. Abbiamo deciso di affrontare e contrastare il problema sapendo che il numero dei contagiati sarebbe aumentato; la nostra decisione è stata quella di fare i tamponi per tutti quelli che rientrano da qualsiasi posto in cui sono stati.

I contagi di oggi sono 68 in totale, di cui 14 in Napoli 1, 3 dall’estero, 6 contagiati in strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. Per quanto riguarda Caserta, contagi da Spagna e Sardegna; sui contagiati di Salerno, invece, le persone provengono da Londra, da Valencia, dal Marocco e da Malta. L’operazione di controllo e di filtro sta andando avanti e bene; da ieri facciamo controlli a Capodichino da chi rientri dai vari paesi.

A fine agosto si verificherà se dovremo chiedere, o meno, al Governo se ristabilire la limitazione di mobilità inter-regionale. Sarà deciso nei prossimi 10-15 giorni. Ci regoleremo sulla base dei contagi nelle altre regioni.

Abbiamo fatto uno screening di massa a Sant’Antonio Abate per gestire il focolaio di Coronavirus, con quasi 10.000 test effettuati. Senza collaborazione dei cittadini si farà sempre più fatica; dinanzi a questi numeri si devono bloccare i viaggi all’estero. Ci vuole senso di responsabilità ed un ritorno alla prudenza, l’età media dei contagiati è scesa a 30 anni. Dobbiamo cominciare a prepararci ad accogliere i pauci sintomatici, da lunedì riapriremo i Covid Center di Loreto Mare e a Napoli Centro.

L’ordinanza di utilizzare la mascherina dopo le 18 è totalmente inapplicata e questo è grave. L’elemento critico che rilevo e che è sconcertante è l’assoluta scomparsa delle forze dell’ordine nell’attività di controllo rispetto alle ordinanze emesse. Occorre mettere in piedi i controlli per far sì che l’ordinanza sia rispettata, altrimenti è inutile fare l’ordinanza.



Uno studio portato avanti in Massachussets ha analizzato la carica virale nei bambini e ha visto che è fortissima, soprattutto nei primi giorni; anche a questo si deve stare molto attenti altrimenti la situazione può sfuggire di mano. Ci saranno controlli all’aeroporto, per i cittadini che rientrano dall’estero e dalle altre regioni.

Ci si sta preparando, per fine settembre-ottobre, per la campagna di vaccini anti-influenzali in modo da non confondere con i casi di Covid.“

