De Luca: “Organizzato piano investimento a sostegno delle attività economiche in Campania”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto una diretta per aggiornare sulle misure che saranno prese per via della crisi.

Di seguito le sue parole, dove ha illustrato in maniera generale gli aiuti che ci saranno:

“Il piano è di 500 milioni euro per la Campania. Piano finanziario a sostegno di politiche sociali, interventi in aiuto dove ci sono gli insediamenti di immigrati, a tutela delle donne; un programma a sostegno e per altruismo ad aziende che hanno subito danni pesanti per la crisi.

Ci saranno sostegni agli artigiani, ai professionisti alle aziende delle aziende agricole pesca. Credito agevolato per le imprese a tasso zero. Cercheremo di evitare sovrapposizioni che faranno le altre istituzioni, sarà un intervento anche per semplificare l’iter burocratico.

Ne parleremo specificamente domani mattina per dare informazioni più ampia ai diretti interessati: cittadini, imprese, società. Positivo è il fatto che ci sia un incremento non esponenziale al nord, mentre crescono i contagi al sud com’era prevedibile. In Campania abbiamo registrato contagiati in media più giovani, probabilmente dovuto ai rientri di qualche settimana fa.

La priorità rimane la vita delle persone; più siamo rigorosi in un breve periodo di tempo, prima ne usciamo. Più siamo disinvolti, più durerà. Voglio solo dire che se non ci fosse stato l’impegno che c’è stato, l’Italia sarebbe sprofondata.

Dobbiamo parlare per trovare insieme le soluzioni migliori. In Campania contiamo di avere il picco per fine aprile e inizio maggio, dunque l’inizio della curva discendente fino alla somma zero. Abbiamo registrato in questi giorni dei riversamenti per strada inspiegabili e ho dovuto chiedere altri 300 uomini militari per aiutare le forze dell’ordine.

Dobbiamo pensare ad un’economia sostenibile per l’ambiente dopo questa crisi.“

