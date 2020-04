De Luca: “Per giugno arriveranno 900 milioni di euro per le famiglie”

Il presidente della Regione Campania De Luca ha illustrato in diretta Facebook il piano economico-sociale che si sta portando avanti per l’emergenza coronavirus in Campania.

«Prevediamo sostegno a chi gestisce palestre, attività sportive. Per gli impianti sportivi, la Regione ha già fatto sforzo enorme con 270 milioni per realizzazione di 70 impianti sportivi.

Pensioni a mille euro per due mensilità, non ce la faremo per aprile ma a maggio e giugno. Tutto. Non solo pensioni sociali ma anche quelli che hanno pensioni di vecchiaia sotto i mille euro. Siamo arrivati a 250mila persone. Avverrà nella maniera più semplice possibile. Nella stessa modalità con cui accredita l’Inps, arriveranno anche i contributi aggiuntivi della Regione Campania.

Lo sforzo maggiore che abbiamo fatto ha riguardato le procedure di semplificazione. Il governo ha preso anche provvedimenti importanti. Capiamoci bene. I contributi che arrivano, il credito erogato va restituito. Può essere alleggerito di interessi ma va restituito. Noi abbiamo adottato una linea com regione Campania: pochi, maledetti e subito, discorso chiuso. Il governo è diverso. Quelli vanno restituiti. Le banche devono fare istruttorie per i crediti alle imprese, ho paura che risorse come credito agevolato alle imprese arriveranno tra mesi. Noi abbiamo fatto altra scelta per partire da subito risorse nelle imprese e nelle famiglie, senza complicazioni burocratiche. I mille euro arriveranno a maggio e a giugno. 250mila pensionati

Una tantum di duemila euro alle piccole e piccolissime imprese. Beneficiari di piccole attività imprenditoriali colpiti dalle chiusura di queste attività, che risultino iscritte al registro imprese, fatturato nel 2019 sotto i 100mila euro, numero di occupati inferiore a dieci. Le risorse non sono infinite. Se un’impresa fattura due milioni di euro, può far a meno dei duemila euro della Regione. Altre no. Le domande per ottenere questo 2000 euro devono essere compilate on line e inviate mediante procedura telematica. In settimana sul sito della Regione Campania pubblicheremo il modulo da compilare. Una settimana per presentare la domanda. Faremo verifica sull’esistenza dell’impresa alla Camera di commercio, segnaleremo l’accettazione della domanda e invieremo i soldi sull’Iban. Tutto questo si può chiudere in dieci giorni. È la sfida nella quale vorremmo impegnarci. Poi faremo verifiche a campione, se ci sono segnalazioni false le segnaleremo alla Guardia di Finanza.

Una tantum di mille euro per i lavoratori autonomi, professionisti che hanno fatturato meno di 35mila euro nel 2019. Domande vanno compilate on line, firma digitale dell’interessato. Verrà compilato il modulo. Dopo, verificheremo esistenza alle casse previdenziali o alla separate dell’Inps e trasferiremo la somma – mille euro – sull’Iban del professionista.

Per le aziende agricole. 1.500 euro per coltivatori diretti fino a 5 dipendenti; 2000 euro oltre 5 dipendenti.

Per i lavoratori stagionali, alberghieri o extra, il governo prevede contributo 600 euro per tre mesi. Noi erogazione diretta di quattro mensilità da 300 euro. Pensiamo di intercettare 25mila operatori stagionali. Anche qui la procedura è estremamente semplificata.

Ci saranno tutte le informazioni. L’obiettivo è cominciare a pagare da fine aprile. È una sfida per la Regione.

Per l’Italia è un miracolo. Una rivoluzione anti-burocratica

Per giugno arriveranno 900 milioni di euro a famiglie, imprese, professionisti. Non so quali saranno i tempi del governo nazionale, i nostri saranno questi. Abbiamo esigenza di introdurre liquidità nel nostro sistema economico.

Abbiamo dato elenco 5mila beneficiari della cassa integrazione straordinaria.”

