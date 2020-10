Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha pubblicato una lettera indirizzata al Premier Conte relativa all’emergenza.

Il presidente della Regione si dimostra preoccupato e sconcertato per il fatto che le richieste sono rimaste senza risposta. Le richieste fatte sono quelle di far arrivare 600 medici e 800 infermieri in Campania; ad oggi, si legge nella lettera, sono solo 22 medici e 81 infermieri quelli arrivati.

A seguire la lettera pubblicata:

Comments

comments