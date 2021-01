De Luca: “Riceviamo pochi vaccini. Se continuiamo così termineremo nel 2022”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta social del venerdì.

“Il problema è la carenza di vaccini. Entro il 2021 dovremmo completare i vaccini, per luglio volevamo farlo per tutti i cittadini di Napoli. Avremmo bisogno di 50 mila vaccini al giorno, tenendo conto della doppia somministrazione. Oggi, invece, arrivano circa 50 mila vaccini a settimana, altro che in un giorno. Se la situazione resta questa per la copertura vaccinale se ne parla nel 2022”.

Comments

comments