De Luca Run, il browser game che sta spopolando in questi giorni

In questi giorni si sta sentendo molto parlare di De Luca Run, un browser game che riprende il concept del classico Super Mario Bros.

Neanche a dirlo, il protagonista di questo browser game è proprio Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania (QUI per il gioco). Per l’occasione è in veste da idraulico con tanto di cappello e ricorda molto da vicino proprio Super Mario.

Lo scopo del gioco è raccogliere quante più mascherine possibili, ma nel frattempo bisogna schivare i runner, il premier Conte e Feltri che metteranno i bastoni tra le ruote. Il tutto si svolge con il Lungomare Caracciolo sullo sfondo.

La particolarità di questo browser game è che ad ogni salto compiuto da De Luca si sente la frase “I Tamponi”; ogni volta che si raccoglie una mascherina, invece, si può sentire una delle sue frasi (sempre diversa) che hanno fatto il giro in questo periodo di emergenza. Ovviamente, nel caso in cui ci si scontra con un runner, Conte o Feltri la partita termina e bisogna ricominciare da capo.

Tra raccolta di mascherine, ri-ascoltare le frasi del Premier Conte sui vari provvedimenti o schivare Feltri e le sue frasi che hanno fatto discutere, De Luca Run strappa le sue dosi di sane risate.

