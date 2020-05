De Luca sui test sierologici: “Sarà consentita l’attività per i laboratori privati”

Durante il suo consueto punto del venerdì sul coronavirus in Campania, il Governatore De Luca ha parlato anche della possibilità di aprire i laboratori di analisi per fare i test sierologici.



“Sarà consentita l’attività anche per i laboratori privati.

Noi aspettavamo per il giorno 29 un pronunciamento dell’Istituto Superiore della Sanità sulla affidabilità dei vari test

Il 29 non è arrivato nessun pronunciamento.

Abbiamo visto che è stata fatta la gara per i test sierologici a livello nazionale.

Sinceramente in queste condizioni non riteniamo che ci siano motivi ostativi perché questi test vengano fatti anche da laboratori privati. Ovviamente non avendo il riconoscimento nazionale sono prestazioni non rimborsabili.

Comunque i laboratori privati hanno l’obbligo di comunicare all’ASL eventuali positivi che vengono individuati.

Però chiariamo bene.

Il test sierologico ti dice se hai avuto un contatto o se hai maturato degli anticorpi, ma non è affidabile per quanto riguarda la certezza sul positivo o sul negativo”.

Comments

comments