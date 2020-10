De Luca sul lockdown in Campania: “Ultimo tentativo per evitare esplosione contagio”

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato del possibile lockdown per la Campania dato il numero di positivi in crescendo.

A seguire le sue parole dette dal presidente De Luca nel corso della diretta che ha tenuto poco fa:

“Oggi serve l’ultimo tentativo per evitare l’esplosione del contagio, chiudendo tutto per un mese o 40 giorni per frenare il contagio, poi si vedrà tra un mese. In Germania credo adotteranno lo stesso sistema. Bisogna spegnere i focolai e la crescita esponenziale, poi si potrà riaprire con una situazione più controllata ma non si può più reggere. Bisogna muoversi oggi che possiamo ancora reggere, domani non più. La situazione degli asintomatici non è gravissima, ma il dato non ci conforta perché crescono anche i sintomi e pure sintomi gravi.“

