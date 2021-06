De Luca: “Vaccini ai minorenni solo con certezze assolute. In Campania mascherine anche d’estate”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta social del venerdì.

«Mi fido – dice de Luca – del virologo Massimo Galli che conferma che non ci sono problemi particolari col vaccino eterologo diverso da AstraZeneca. Il problema che mantiene aperto la Regione Campania è la vaccinazione per fascia 12-17 e lì non ci muoviamo se non abbiamo garanzie e certezze assolute. Non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto al vaccino ma abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto alla ragione perché la quantità di pecoroni è sconvolgente, c’è una bolla mediatica nella quale non c’è spazio per la ragione o per avanzare rilievi critici». Tra le cose che annuncia il governatore c’è anche l’obbligo di mascherina anche in estate per la Campania.

Comments

comments