De Maggio: “Idea Fabio Cannavaro per la panchina. Ingaggio fattibile, sarebbe entusiasta”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato all’interno di “Radio Goal” del futuro della panchina del Napoli.

“E’ spuntato a sorpresa il nome di Fabio Cannavaro su quelli che potrebbero essere i candidati sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Rimangono nella lista Juric e Italiano. L’ingaggio di Cannavaro è fattibile, inoltre essendo residente all’estero ci sarebbero dei benefici fiscali per il Napoli. Tra l’altro Fabio verrebbe con un entusiasmo a mille con uno staff tutto napoletano e in termini di rappresentanza del club nel mondo sarebbe fantastico. Il nome di Cannavaro sarebbe stata un’idea di Davide Lippi che l’avrebbe suggerita a De Laurentiis”.

