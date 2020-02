Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’alternanza tra i due portieri Alex Meret e David Ospina.

“Secondo me Gattuso sta sbagliando nella gestione di Meret: il portiere deve saper parare con le mani, non con i piedi. Il friulano è senza dubbio il portiere più forte in Serie A, insieme a Donnarumma del Milan”.

