De Maggio svela un siparietto: “Ecco cosa mi ha detto De Laurentiis dopo la partita”

Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, svela ai microfoni della radio ufficiale del Napoli un siparietto con il presidente De Laurentiis.

Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha incontrato il presidente De Laurentiis al termine della partita pareggiata in Champions League contro il Barcellona. Ai microfoni della radio ufficiale del Napoli ha rivelato cosa si sono detti. Il Presidente non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha chiesto proprio a De Maggio se fosse contento per il risultato ottenuto. “C’è un po’ di rammarico”, la risposta del conduttore, alla quale De Laurentiis ha risposto: “Sei incontentabile!”.

“Immaginiamo lui sia contento”, la considerazione del conduttore a Radio Kiss Kiss Napoli.

