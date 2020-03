De Magistris al Governo: “Reddito di quarantena per chi è senza soldi”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in un tweet ha parlato dell’emergenza economica, conseguente alla pandemia di Coronavirus.

Il primo cittadino partenopeo si è rivolto in prima persona al Governo, invitandolo a prendere provvedimenti: “Il Governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. E’ necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte“.

Comments

comments