De Magistris: “Assurda l’ultima delibera regionale. Apriamo tutto con ragionevolezza”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli: queste le sue parole.

“Il due di giugno riaprono i siti di interesse museale, ci sono delle iniziative culturali di molto pregio. Poi ci sarà l’apertura delle spiagge libere, perché consentiremo alla gente di usufruire del mare e degli spazi marittimi pubblici per tutti. Inoltre, per quanto riguarda i matrimoni, ci saranno delle delibere che sbloccheranno anche questo settore”.

Inoltre aggiunge: “Senza fare alcun assembramento, le persone si potranno sposare a Marechiaro, alla Pignasecca, a Piazza Plebiscito eccetera. Gli assembramenti non diminuiscono, ma aumentano se tu dai limiti di orario. Quindi le nostre delibere andremo ad aprire, anche i parchi, dove si potrà andare con i monopattini e le biciclette, mantenendo pulito, si potrà consumare anche cibi, bevande e gelati. Basta colpevolezza dei cittadini, voglio un patto per il rilancio della città partenopea. Assurda l’ultima delibera regionale, cioè non posso andare a comprare una bottiglia oltre le 22, ma basta, non siamo mosche che puoi cacciarci col battipanni. Basta lockdown, apriamo tutto con ragionevolezza”.