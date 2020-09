De Magistris: “Auguro una pronta guarigione ad ADL. Riapriamo gli stadi con 20mila spettatori”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della riapertura degli stadi.

Il primo cittadino ha, inoltre, fatto gli auguri di pronta guarigione ad Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19: “Auguro pronta guarigione al presidente De Laurentiis. Purtroppo i contagi stanno aumentando in tutta Italia, in tutta Europa, per fortuna con minore aggressività. L’aumento progressivo ci preoccupa. Un saluto affettuoso da parte mia e della città al presidente, con gli auguri di pronta guarigione. E’ assolutamente necessario mantenere le misure di sicurezza contro il Covid-19. Sarei per un punto di equilibrio con cui possa mantenersi il rigore, la responsabilità e continuare a vivere. Sia per gli stadi sia per gli altri impianti sportivi può essere trovato un punto di equilibrio e riaprirli. Non può essere tutto come prima, perché ci sarebbero degli assembramenti. Ma non sono contrario a riaprire gli impianti con tutte le misure del caso. In uno stadio da 60 mila persone credo che a 20-30 mila spettatori può essere consentito l’accesso”.

