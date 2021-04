De Magistris: “Con Sarri rottura difficile da ricomporre”

Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare proprio della SSC Napoli.

Queste le sue parole:

“Gattuso o Sarri-bis? Su Sarri c’è stata una rottura. Il legame con la città era fortissimo, un feeling che andava anche oltre. Quando ci sono rotture sul piano umano diventa difficile ricomporre. Mi auguro che il Napoli torni ad essere più competitivo.

Perchè gli Scudetti finiscono al Nord e non al Sud? Bisogna dare stabilità alla forza del Centro-Sud. Non possiamo accontentarci di essere felici di una promozione in A: anche dalle nostre parti bisogna ritornare a vincere.

Speriamo che la decisione di riportare le persone allo stadio si riesca a mantenere. Troppe volte dall’annuncio non si è passato ai fatti. Tutto ciò che è all’aperto, con i dovuti accorgimenti, si può fare. E vale per calcio, sport, cultura, cinema e così via.“

