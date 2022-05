De Magistris, ex sindaco: “Non credo che De Laurentiis voglia spendere soldi per lo stadio”

A Radio Marte l’ex Sindaco Luigi De Magistris ha voluto rispondere alle parole del presidente De Laurentiis di oggi pomeriggio.

Questo l’intervento dell’ex Sindaco:

“De Laurentiis voleva investire 70mln per lo stadio ed io dissi di no? Dal 2011 al 2021 la storia è molto diversa da quella che racconta De Laurentiis. Anche difronte ad una prova documentale che voglia investire quella cifra farei fatica a crederci, non credo che lui abbia questa intenzione. Nel 2011 ci fu un tentativo, non parte di De Laurentiis, ma di altri imprenditori di fare uno stadio tipo quello di Monaco e Torino e lui si oppose senza neanche andare a vedere.

Quello di concreto che davvero c’è stato, perché quello che ha proposto De Laurentiis è solo più che fumo, è la ristrutturazione dello stadio Maradona con è avvenuta non con i suoi soldi ma portando le Universiadi a Napoli. Quando si parlava del nuovo stadio, senza pista di atletica, ho sempre ritenuto che essendo del popolo non merita uno stadio per ricchi come vuole De Laurentiis ma per tante persone.

Non uno stadio da 40mila posti ma di più, perché il Napoli ha tanti tifosi ed io ho sempre spinto per un calmieramento dei prezzi, che fossero popolari. Lui lo chiama populismo, ma io ho sempre spinto perché in una città come Napoli possano andare allo stadio tutti. Se un giorno il Napoli avrà uno stadio nuovo? Non credo che De Laurentiis abbia voglia di spendere dei soldi per lo stadio. L’ho conosciuto bene e penso che da parte sua non ci sia questa intenzione.

Lo stadio Maradona senza la pista d’atletica non si può avere, perché come sappiamo lì c’è un vincolo. Quindi dovrebbe cambiare una normativa a livello nazionale e la vedo difficile. Lo stadio ha bisogno oggi ancora di alcuni interventi, ma dobbiamo dare atto che durante il nostro mandato ha avuto un netto miglioramento. Credo che un domani Napoli debba avere uno stadio nuovo, su questo si può ragionare.

Ma alle parole di De Laurentiis e sulla sua volontà di mettere a terrà un progetto importante per i tifosi e la citta, per come l’ho conosciuto, io non ci credo. Poi mi auguro che cambi idea e metta a terra dei soldi veri, senza dare un giorno la colpa a Nardella e un altro giorno a quello e quell’altro ancora. E’ vero che l’imprenditore investe, ma a Napoli si può investire, tanti imprenditori l’hanno fatto.

Il progetto da 70mln che De Laurentiis avrebbe investito per il nuovo San Paolo non lo ricordo. Erano tutte idee del presidente, ne ha sempre tante, a volte s’improvvisa politico, sindaco e conoscitore di tutto. Erano solo studi di fattibilità, ma non era un progetto. Quando siamo andati a vedere le carte ci siamo resi contro che le carte non c’erano.“

Comments

comments