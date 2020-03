Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’emergenza Coronavirus e la situazione a Napoli.

“La Cina si è mossa in un modo, noi in un altro, ma è importante che ogni persona resti a casa in maniera rigorosa. Oggi abbiamo i medici e gli infermieri che stanno combattendo in prima linea, ma siamo tutti soldati importanti per combattere il virus. Bisogna arrivare gradualmente a tenere sotto controllo il Virus”.

