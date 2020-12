Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Eccone un estratto.

“Non penso di aver fallito come sindaco. Non abbiamo centrato degli obiettivi, certo. Ma fallimento è una parola che offende la coralità di un progetto ed è pronunciata da chi, in maniera goffa è furba, ha provato a prendersi il comune con una spallata.”

