De Magistris: “Sanità al collasso, serve il quadruplo dei posti in terapia intensiva”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato a SkyTg24 dell’emergenza Coronavirus legata alla sanità del capoluogo campano.

“La nostra città, così come la nostra regione, si è mossa con anticipo, con la chiusura delle scuole e l’igienizzazione degli spazi pubblici. Ad oggi sono 335 i contagiati in città, i napoletani complessivamente stanno rispettando le regole. Continuiamo restando a casa, c’è un po’ di preoccupazione per il sistema sanitario che è quasi al collasso. In Campania abbiamo 350-380 posti di terapia intensiva a fronte di oltre 6 milioni di abitanti nella regione. A noi considerando tutto servirebbero almeno 1500 posti di terapia intensiva, per questo dovremo esser bravi ad avere comportamenti corretti”.

