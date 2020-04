De Magistris sui casi positivi di Coronavirus a Napoli: “Solo 4 in 24 ore”

Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare dei casi di Coronavirus a Napoli e ha dato gli ultimi aggiornamenti.

Il Sindaco di Napoli ha precisato che nelle ultime 24 ore ci sono stati solo quattro casi positivi di Coronavirus. Di seguito le parole di De Magistris:

“Il 4 maggio si può pensare di ricominciare a uscire, secondo le ultime; ci sarà comunque da mantenere la distanza di sicurezza ed indossare la mascherina per uscire. I dati sanitari delle ultime 24 ore a Napoli risultano confortanti: solo 4 casi positivi.

I cittadini hanno mantenuto un comportamento adeguato, ma bisogna andare avanti così fino al 3 maggio. Ci stiamo attrezzando per l’eventuale riapertura, ma tutto sarà soggetto alle disposizione del Governo. Non sappiamo ancora se ci saranno decisioni diverse per le varie zone d’Italia o saranno prese decisioni univoche.“

