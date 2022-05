De Napoli: “A Napoli non si riuscì a vedere il miglior Ancelotti”

Il centrocampista del Napoli di Maradona Nando De Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Ancelotti? «Lo conosco bene, ho apprezzato subito le sue grandi qualità umane, il suo carattere mite, si faceva voler bene da tutti nello spogliatoio: dava consigli ai più giovani e lo faceva sempre con i modi giusti, non l’ho mai sentito richiamare qualcuno. E poi già in campo ragionava da allenatore.

Poi tutte le sue qualità le ho riviste quando lo ebbi come tecnico alla Reggiana ed era giovane, alla sua prima vera esperienza. Mi colpì subito la sua serenità, non l’ho mai visto arrabbiato: era sempre calmo con tutti, faceva stare

bene i calciatori, li considerava tutti uguali, questa per me è la sua qualità principale.

Esonero a Napoli? Mi dispiace molto per come andò quella sua esperienza: a Napoli non si riuscì a vedere il miglior Ancelotti, non riuscì a emergere tutto il suo valore.

Secondo me il Real Madrid è l’ambiente ideale per uno come Carlo, quando vinci spesso sei più abituato alla tranquillità e alla serenità e cosi emergono tutte le sue qualità migliori”.

Comments

comments