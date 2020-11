De Napoli: “Azzurri da scudetto! Gattuso grande allenatore, lo adoro”

Nando De Napoli, ex giocatore del Napoli degli scudetti e della Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di La Repubblica.

“Domani non posso che sostenere il mio Napoli. Abbiamo vinto tanto in quel periodo, mi auguro che il Napoli di De Laurentiis possa imitarci e conquistare qualcosa di importante al più presto. Sarebbe bello.

Sfida scudetto? No, è ancora troppo presto per dirlo. E’ una gara comunque da vedere. Sarà combattuta e divertente.

Arriva meglio il Milan, perché è primo in classifica. Ma attenzione al Napoli, ha giocatori in grande forma che potranno fare la differenza e mettere in difficoltà i rossoneri: Insigne innanzitutto, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore.

Dei rossoneri è facile scegliere Zlatan Ibrahimovic. Fa sempre la differenza, è incredibile. Se posso fare un altro nome dico anche Kessie, è un centrocampista che mi piace davvero molto.

Il Napoli è da scudetto, assolutamente. Può vincerlo, ma nel lotto delle favorite metto anche l’Inter, la Roma che sta uscendo bene, la Lazio e naturalmente questo Milan.

Gattuso mi piace moltissimo. E’ un grande allenatore. Ha un lato caratteriale che personalmente adoro: è schietto e diretto, non le manda mai a dire”.

L’intervista completa, sulle pagine de La Repubblica.

