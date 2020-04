De Napoli: “Scudetto senza Maradona? Difficile. Ma anche Diego aveva bisogno di noi”

Nando De Napoli, ex giocatore del Napoli dello Scudetto e della Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo passato azzurro.

“Fu un campionato emozionante. Ottenemmo i due punti con la monetina di Alemao a Bergamo ma non furono affatto decisivi, poi vincemmo a Bologna. Il secondo è stato sempre bello, ma il primo scudetto è unico. Mi porterò questi ricordi per sempre. Il Napoli ha vinto due scudetti, spero possa vincerne altri. Fu anche una rivincita rispetto al 1988 cancellando così quel maledetto comunicato che lessi. Ci credemmo subito, anche se furono decisive le ultime partite, la splendida vittoria di Bologna. Una vittoria di un grande gruppo con tanti fuoriclasse. Uno scudetto senza Maradona? E’ difficile, ma anche Diego aveva bisogno di noi per vincere.Avevamo un gruppo molto unito.

Gattuso? Mi auguro che possa risollevare il Napoli. Il carattere è quello giusto. Un po’ mi assomigliava come calciatore. Mauro? Un calciatore e un uomo elegante. Non era solo forte, era anche uno di quelli che nello spogliatoio si faceva sentire e riusciva a risollevarci lo spirito”.

