De Nicola: “Bisogna fermare tutto, prima o poi andrà a finire così”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per me bisogna fermare tutto, prima o poi andrà a finire così. Sono rimasto dispiaciuto del fatto che non c’è stato un accordo reale tra Lega e FIGC e il Governo. Io presidente come faccio a mandare a giocare delle persone che quando tornano forse saranno positive? Bisognava prevenire il problema”.

QUANDO LASCIO’ IL NAPOLI – “Perché non sono più al Napoli? Non lo so. E’ una scelta anche mia, di vita. Ma non è solo per questo. Non ho mai litigato con Davide Ancelotti e Carlo Ancelotti. A Davide ho sempre detto che non c’è cosa più bella che lavorare insieme al papà. Improvvisamente quando avevo altri due anni di contratto sono stato messo da parte e non mi arrivavano più i soldi. Con De Laurentiis sono stato e sono in ottimo rapporto. Probabilmente nella gestione della società c’è qualcuno che ha pensato che forse era meglio fare a meno di De Nicola. Mi hanno mandato via loro e il perché vero io non lo conosco, posso soltanto immaginarlo”.

