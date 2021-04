De Nicola: “Cicatrizzazione lunga, Ospina out per un mese! Insigne vuole restare a Napoli”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione “Arena Maradona”.

“Ospina resterà fermo per circa un mese. Le lesioni di primo grado al bicipite femorale hanno bisogno di almeno 23 giorni per cicatrizzarsi. Poi ci sarà l’allenamento per rientrare in forma. Quando c’ero io nello staff medico del Napoli, ho sempre cercato di prevenire gli infortuni muscolari, perché statisticamente sono quelli che si verificano più spesso. Il problema non è curarli, ma prevenirli.

Fisicamente Mertens è a posto, bisognerà capire se dal punto di vista mentale avrà ancora voglia di dare tanto al Napoli nei prossimi anni. Vedremo. Per quanto riguarda Insigne, Lorenzo merita di guadagnare il giusto. Intende restare in azzurro, ma vuole, a giusta ragione, guadagnare di più. De Paul? E’ un grande giocatore, sarei felicissimo di vederlo a Napoli”.

