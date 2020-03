De Nicola: “Con lo staff di Ancelotti in sintonia su Ghoulam, ma c’è stato un disguido su un altro infortunato”

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex responsabile dello staff medico del Napoli Dott. Alfonso De Nicola.

“Il coronavirus è un virus modificato, ma era già esistente. Alcuni dicono che viene modificato volutamente, in Cina in particolare, altri sostengono ci sia un auto mutazione genetica del virus che avviene continuamente. In generale giocherei a porte aperte, piuttosto sposterei la partita.

Con lo staff di Ancelotti su Ghoulam siamo stati sempre in sintonia ma per un altro infortunato non lo sono stato ma mi fidavo di chi mi era accanto. Un disguido vero non c’è mai stato, ma il problema è nato tra il mio staff e quello del mister. Con Ancelotti ho avuto sempre un ottimo rapporto.

Ho lavorato molto bene con tutti gli allenatori ma quello che ci ha cambiato la vita è stato Mazzarri. Ho nel cuore Cannavaro, Montervino, Marek, con quel gruppo ci volevamo bene da morire.

De Laurentiis mi ha dato la possibilità di lavorare nel Napoli per 15 anni, lui e tutto lo staff. Qualche volta mi chiedeva consigli.

Chi sgarrava di più a tavola? A volte si può sgarrare, ma tutti si tenevano bene nel quotidiano. “.

