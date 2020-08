De Nicola: “Insigne? Se c’è una lesione ci vogliono tre settimane per recuperare”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Insigne? Se c’è una lesione ci vogliono tre settimane per ripararsi. Dico se c’è una lesione perché non è facilissimo capire se c’è davvero nonostante l’ecografia. Fare una diagnosi è sempre difficile. Bisogna esserne certi e questo tecnicamente può vederlo il medico, la diagnosi non la fai solo con la risonanza.

La parole lesione è una parole che implica rottura. Se c’è una rottura delle fibre allora devi aspettare per recuperare almeno che la lesione non sia davvero minima. Le valutazioni verranno fatte giovedì e venerdì quando si capirà se il ragazzo sta bene e che magari riuscirà anche a calciare il pallone di interno. Con questo infortunio anche il suo tiro a giro è messo a rischio.

Molto probabilmente l’allenatore farà le sue valutazioni nel giorno prima della partita. La situazione non cambia nelle ultime 24 ore almeno che non si faccia un’infiltrazione che però potrebbe provocare una rottura completa.”

