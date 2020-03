De Nicola: “Ottimi rapporti con Ancelotti, ma in certi momenti…”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole.

“Il Coronavirus? Le precauzioni sono fondamentali, forse andavano prese prima. La medicina ha debellato malattie peggiori in passate, mi viene da pensare al vaiolo, ad esempio, quindi sono fiducioso anche in questo caso. Negli spogliatoi è fondamentale la sanificazione degli ambienti. A Castel Volturno noi lo facevamo sempre. Era un’operazione quotidiana. Il cibo negli spogliatoi? Non va mai lasciato, ma nelle squadre professionistiche c’è un’attenzione enorme a prescindere dall’emergenza Coronavirus.

Il Napoli? Sono informato attraverso la stampa. Gattuso mi piace tanto e sono convinto che farà un grande finale di campionato. Ancelotti? Ho sempre avuto ottimi rapporti. Lo è tuttora, non ci siamo più sentiti, ma è così. Ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto dare spiegazioni che non mi andava di dare”.

