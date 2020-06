De Nicola: “Si possono riaprire gli stadi, i calciatori sono preparati al tour de force”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Linea Calcio, trasmissione in onda su Canale 8.

“Il problema non sono gli orari perché farà caldo comunque. Credo che dobbiamo tutelare l’azienda calcio e per questo non mi trovo d’accordo sulla questione relativa agli spettatori. Il calcio è uno sport di socializzazione e sugli spalti si socializza molto. Questa è una questione che va affrontata perché questo non è calcio. Come si fa? Esistono tanti sistemi per far sì che venga tutelata la salute della gente. Innanzitutto un metro di distanza tra gli spettatori e l’uso della mascherina renderebbero minore il rischio di contagio.

Il Tour de Force mi preoccupa relativamente perché il calciatore è preparato. Chiaramente inizialmente ci saranno dei problemi ma se un calciatore è preparato a fare determinati chilometri a partita può farli. Il rischio di traumi c’è sempre.”

