De Paul: “Maradona era un esempio”

Il capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato di Maradona in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Sogno di vincere il mondiale del 2022 per dedicarlo a lui.

La mia generazione è nata con il mito delle sue vittorie, sappiamo ciò che ha fatto per la nostra nazionale.

Maradona per gli argentini è la storia: è lui che ha fatto conoscere la nostra nazione nel mondo e il Paese gli deve tanto.

Quando da bambino sognavo di diventare un calciatore avevo l’obiettivo di emularlo. Sapevo che era impossibile, ma era comunque un esempio. Lui è la dimostrazione che con la voglia e il carattere puoi fare tutto.

Fisicamente non lo vedremo più ma resterà per sempre la nostra bandiera”.

