De Rossi, intermediario: “Karlsson piace molto al Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Mario De Rossi, intermediario della MdR Sports Management, che ha parlato del prossimo mercato del Napoli.

Questo il suo intervento alla radio, dove rivela che il Napoli è interessato a Karlsson:

“L’anno prossimo sarà una stagione importante per il Napoli. Terrier è un’ala sinistra che può giocare ovunque, sia a destra che come punta centrale, in 34 partite ha messo a segno 21 gol. Ci sono profili simili: Karlsson dell’Az Alkmaar che piace molto al Napoli, giocatore molto tecnico che potrebbe esplodere se messo nelle giuste condizioni.

Il Napoli ha molti occhi sul mercato francese, io consiglierei di guardare anche a quello nordico poiché hanno una cultura e una disciplina che aiuterebbe molto lo spogliatoio. I nordici sono dei ‘soldati’ che non hanno difficoltà ad ambientarsi. Scamacca ha 0 esperienza internazionale, se non nelle competizioni inferiori con l’Italia. Per me non vale ne i 40 milioni del cartellino, ne i 5 milioni d’ingaggio. Io affiderei i settori giovanili a persone competenti per produrre giocatori in casa, come l’Ajax.

Nayef Aguerd è un giocatore che è esploso nell’ultimo anno, stabilmente titolare con la nazionale marocchina. Ha rinnovato fino al 2025 ed ora ha costi elevati, ma comunque inferiori ai parametri dei calciatori italiani che non hanno esperienza. Vorrei che si desse più spazio ai nostri vivai. I profili esteri hanno più responsabilità di quelli italiani, per mia conoscenza hanno più fame e voglia di migliorarsi.

Se dovesse andare via Fabian prenderei Kristian Thorstvedt, gioca con il Genk e la nazionale norvegese, è un giocatore molto tecnico con il vizio del gol. Forse è più offensivo dello spagnolo, ma può benissimo fare la mezz’ala.“

