De Rossi: “Napoli e Milan sembrano avanti alle altre”

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Nazionale soffermandosi poi sul campionato in corso.

“Non lo so se è il caso di cambiare rigorista, ma Jorginho è imprescindibile”. Gli ultimi rigori non sono andati bene ma sono cose che si sistemano all’interno dello spogliatoio. Totti in un anno ne sbagliò tre-quattro, i rigoristi vanno sopra queste cose”.

“A Wembley, contro sessantamila tifosi inglesi indemoniati, è andata sotto e ha fatto la sua partita. Quanto a rigori non è un momento semplice, ma lunedì gli azzurri scenderanno in campo per vincere la partita. Ho grande fiducia”.

Poi, un pensiero anche sul campionato: “Napoli e Milan sembrano stare abbastanza meglio delle altre. Credo rientreranno in corsa un po’ tutte anche se Roma, Inter, Lazio e Juve sono staccate”. De Rossi, infine, dice la sua sul momento della Roma: “La Roma dovrà essere soddisfatta a fine stagione se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, uno dei più forti che ci sono in circolazione nella storia del calcio. Parliamo di uno dei cinque-sei allenatori più forti di sempre, cerchiamo di non farlo stufare”.

