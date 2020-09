De Rossi: “Non mi aspettavo che Gattuso diventasse così bravo”

De Rossi lo ha ribadito a margine del Premio Calabrese, a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. Queste le sue dichiarazioni.



“Sto studiando. Guardo partite con il mio staff. Vorrei andare nei ritiri ma causa coronavirus non si può fare. Aspetto con ansia una data per iniziare il corso e prendere il patentino. È difficile parlare prima, per esempio non pensavo SimoneInzaghi diventasse così bravo. Così come Gattuso. Bisogna vedere i risultati, poi si può parlare. Io intanto devo pensare al patentino”.

Comments

comments