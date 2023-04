De Sciglio: “Con il Napoli partita in cui abbiamo la possibilità di prenderci una rivincita”

Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha parlato al canale YouTube della Lega di Serie A e si è così espresso in vista del match con il Napoli.

“Penso che un giocatore come Kvaratskhelia si possa limitare concedendogli meno spazio possibile. Ovviamente lui diventa molto decisivo quando ha campo davanti a sé e gli vengono concessi spazi per fintare o per cercare la conclusione. Dovremo essere bravi a limitarlo magari creando raddoppi per limitare spazio.

La sconfitta dell’andata è stata parecchio pesante anche dal punto di vista dell’orgoglio nostro dobbiamo far vedere che quella è stata un serata storta per noi. Al di là dei tre punti che per noi sono importanti, proprio dal punto di vista dell’orgoglio. È una partita in cui abbiamo la possibilità di prenderci una rivincita”.

