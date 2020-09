De Siervo Lega Serie A: “Il sistema è prossimo a un rischio grosso di collasso”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io lo sport in onda su Radio Rai.



“Il CTS ha detto no alla riapertura al 25% dei tifosi e siamo allineati a questa decisione. Non vogliamo un trattamento privilegiato ma possiamo distanziare le persone negli stadi e dobbiamo farlo. A Budapest in Supercoppa sono entrati 16.000 spettatori e il pubblico è stato gestito bene. Si può fare, stando attenti alle regole. Possiamo partire con una percentuale inferiore al 25% e poi salire piano piano.

Ad oggi il danno per la pandemia è superiore a 500 milioni di euro, un numero grandissimo. Questo danno si ripercuote anche sulle Serie minori.

La Serie A ha un miliardo e 400 milioni di ricavi dai diritti televisivi, i costi dei giocatori, tra stipendi e altro, è equivalente. Il sistema è prossimo a un rischio grosso di collasso.

Il calcio è al centro del tempo libero degli italiani e va protetto.

Se vogliamo tornare a brillare come prima stella del calcio europeo, dobbiamo introdurre capitali privati con minimi garantiti. Se i 20 club faranno una media company per i diritti tv sarà una rivoluzione importante

La situazione dei diritti TV è complessa. Sky e DAZN sono importanti e avremo sorprese positive. Amazon e Netflix possono entrare, spero in un nuovo scenario competitivo. Il calcio può essere un elemento attrattivo per molti, spero che sia il prodotto con cui le telefoniche potranno entrare in gioco.

Contratti ricchi dei calciatori? Si parla sempre di Salary Cap nel calcio. Non è semplice. Tutti i Paesi però devono remare dalla stessa parte.

Questione stadi? Abbiamo bisogno di grandi impianti che riescano a esaltare la prestazione dei nostri protagonisti. Senza gli stadi non esistono ricavi e senza ricavi non riusciremo a mantenere il nostro calcio su un certo livello”.

Comments

comments