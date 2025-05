De Siervo:”Si va verso un’ampia contemporaneità per le ultime due partite”.

De Siervo AD della Serie A

“Si va verso la contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano nelle ultime due giornate tutte le squadre, non dando nessun vantaggio a nessuna di giocare conoscendo il risultato della concorrente diretta per l’obiettivo”.

Sono queste le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine della presentazione della seconda edizione del Festival “Calcio Comunità Educante” a Roma, parlando in particolare degli orari delle ultime due giornate del campionato 2024/25: un tema che riguarda nello specifico soprattutto la con vari incastri ancora da definire.

Poi, parlando del campionato italiano, l’ad ammette come sia

“un grande campionato, sono anni che vincono squadre diverse.

Anche quest’anno l’esito è incerto, non solo per la vittoria finale ma anche per l’ingresso nelle competizioni europee e per la lotta per non retrocedere. I

