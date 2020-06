Il calciatore dell’Inter, Stefan De Vrij, suona la carica sui social in vista della sfida di Coppa Italia con il Napoli.

Si ricomincia a giocare, pronti a dare tutto.

Time to play again, ready to give everything.#ForzaInter ⚫🔵 @Inter pic.twitter.com/l98VDhIpOA

— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) June 11, 2020